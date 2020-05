No descartan que Corrientes se sume a una cuarentena focalizada desde éste lunes

No podríamos descartar una cuarentena flexibilidad, pero dándole prioridad a la cuestión económica. Debemos ser muy cuidadosos porque un paso atrás sería peligroso”, expresó el doctor Ricardo Cardozo, ministro de Salud de la provincia.

Tenemos un éxito parcial y eso se debe al trabajo estricto de epidemiología que rápidamente tomó las medidas en cada caso. Pero deberíamos evitar sectores relacionados con la aglomeración social”, sostuvo el funcionario. El gobernador Valdés daría una conferencia de prensa luego de la definición que se espera a nivel nacional.

“Desde el lunes podría darse la flexibilización de la cuarentena, pero la decisión pasa por otras áreas. Estamos de acuerdo que teniendo en cuenta la no circulación comunitaria y el aplanamiento de los casos, se podría flexibilizar de alguna manera la cuarentena. Hay que sostener la economía no solo del estado pero insisto: pasa por lo económico, no por las actividades de aglomeramiento social”, dijo Ricardo Cardozo.“Un paso atrás será complejo. Debemos ser cuidadosos y puntillosos.